«Реал» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Мадриде проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Унионом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Унион Берлин
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Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Васкес Лукас•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Алаба Давид•Модрич Лука•Тчуамени Орельен 37'66' (Вальверде Федерико (66') •Камавинга Эдуардо66' (Кроос Тони (66') •Беллингем Джуд•Хоселу Санмартин•Родриго
Рённов Фредерик•Духи Данило•Бонуччи Леонардо•Лейте Диогу•Юранович Йосип•Крал Алекс•Тусар Люка• 1'Лайдуни Аисса66' (Фолланд Кевин (66') •Госенс Робин•Бекер Шеральдо•Бехренс Кевин66' (Ааронсон Бренден (66')
20 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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