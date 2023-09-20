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«Реал» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

20 Сентября 2023 • 19:15 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:0
Унион Берлин
2-й тайм

В Мадриде проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Унионом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид0:0Унион Берлин
Аррисабалага КепаВаскес ЛукасРюдигер АнтониоНачо ФернандесАлаба ДавидМодрич ЛукаТчуамени Орельен  37' 66' (Вальверде Федерико ( 66') Камавинга Эдуардо 66' (Кроос Тони ( 66') Беллингем ДжудХоселу СанмартинРодриго
Запасные: Диас БраимГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасСебальос ДаниЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIМенди Ферлан
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи ЛеонардоЛейте ДиогуЮранович ЙосипКрал АлексТусар Люка  1'Лайдуни Аисса 66' (Фолланд Кевин ( 66') Госенс РобинБекер ШеральдоБехренс Кевин 66' (Ааронсон Бренден ( 66')
Запасные: Руссийон ЖеромТриммель КристоферШтайн ЯнникЕккель ПаульШволов АлександерФофана Датро
20 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Унион Берлин
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РЕАЛ МАДРИД УНИОН БЕРЛИН
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Комментарии (1)
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Sergey999
20 Сентября 2023 в 20:41
Какая то унылая и бестолковая игра от Мадрида...
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Бавария Бавария
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1.68 4.30 5.00
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