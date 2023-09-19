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Анчелотти: «Модрич начнёт в старте матч с «Унионом»

19 Сентября 2023 • 14:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
20.09 19:45

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Лука Модрич начнёт в стартовом составе поединок против берлинского «Униона», который состоится завтра в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Модрич чувствует себя хорошо. Я каждый день с ним разговариваю. Наши личные отношения просто потрясающие. Матч с «Унионом» он начнёт в стартовом составе», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на старте сезона Модрич ни разу не выходил в стартовом составе мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Тем не менее, «королевский клуб» набрал максимум очков в этих матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Унион Берлин
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