Анчелотти: «Модрич начнёт в старте матч с «Унионом»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Лука Модрич начнёт в стартовом составе поединок против берлинского «Униона», который состоится завтра в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Модрич чувствует себя хорошо. Я каждый день с ним разговариваю. Наши личные отношения просто потрясающие. Матч с «Унионом» он начнёт в стартовом составе», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, на старте сезона Модрич ни разу не выходил в стартовом составе мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Тем не менее, «королевский клуб» набрал максимум очков в этих матчах.