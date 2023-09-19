​Камавинга: «Мне не нравится позиция левого защитника»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга пообщался с журналистами перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона». У Камавинга спросили о позиции левого защитника, где ему приходилось выступать в прошлом сезоне.

«Я знал, что вы спросите об этом», - сказал Камавинга со смехом. «Я играю за команду. Мне не нравится позиция левого защитника. Но если нужно, я готов играть на этой позиции ради команды».

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Унионом» стартует 20 сентября в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.