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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о травме Карвахаля

19 Сентября 2023 • 14:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
20.09 19:45

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов против берлинского «Униона». Комментарий на этот счёт дал рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Карвахаль имеет шансы сыграть в мадридском дерби. Завтра он пройдёт тесты. В матче против «Униона» Карвахаля на правом фланге обороны заменит Васкес.

Арда Гюлер? Он вернётся к работе с командой в понедельник», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Отметим, что гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетико» «Реал» проведёт в воскресенье, 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль Арда Гюлер
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