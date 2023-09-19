​Анчелотти высказался о травме Карвахаля

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму и пропустит матч Лиги чемпионов против берлинского «Униона». Комментарий на этот счёт дал рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Карвахаль имеет шансы сыграть в мадридском дерби. Завтра он пройдёт тесты. В матче против «Униона» Карвахаля на правом фланге обороны заменит Васкес.

Арда Гюлер? Он вернётся к работе с командой в понедельник», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Отметим, что гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетико» «Реал» проведёт в воскресенье, 24 сентября.