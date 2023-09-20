Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Реал» назвал состав на первый матч в Лиге чемпионов

20 Сентября 2023 • 18:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Унион Берлин
Через 0 ч. 42 мин.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать берлинский «Унион». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Васкес, Начо (капитан), Рюдигер, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Родриго, Хоселу.

Отметим, что Тони Кроос и Федерико Вальверде начнут игру в запасе. Даниэль Карвахаль не появится на поле из-за полученного повреждения.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Унионом» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД УНИОН БЕРЛИН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
20 Сентября 2023 в 18:10
этот...Фран Гарсиа отдыхает наверное? смотрю, слева Начо или Алаба будет...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
18:03 · Лига чемпионов
​«Реал» назвал состав на первый матч в Лиге чемпионов 1
17:50 · Лига чемпионов
​Индзаги не хотел оказаться в одной группе с «Реал Сосьедадом»
17:42 · Лига чемпионов
Симеоне отреагировал на баннер фанатов «Лацио»
16:50 · Лига чемпионов
​Хакими надеется, что «Золотой мяч» выиграет не Месси, а Мбаппе 2
16:04 · Лига чемпионов
Оярсабаль: «Реал Сосьедад» выложится на все сто процентов в матче с «Интером» 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Онана: «Мы сделаем всё ради того, чтобы обыграть «Баварию»
15:20 · Лига чемпионов
Артета: «Арсенал» должен играть в Лиге чемпионов» 1
14:38 · Лига чемпионов
​Фанаты «Лацио» посвятили баннер Симеоне
13:59 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Для меня Бускетс является одним из величайших полузащитников в истории»
13:36 · Лига чемпионов
​Хуммельс: Заслуженная победа «ПСЖ», но судья…
13:35 · Италия. Серия А
Известен характер травмы вратаря «Милана» Меньяна
13:19 · Лига чемпионов
Вратарь «Лацио» Проведель: «Матч с «Атлетико» навсегда останется в моей памяти»
12:12 · Лига чемпионов
Тонали ответил, готов ли вернуться в «Милан»
12:05 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Трудно превзойти Анчелотти, когда дело касается побед в Лиге чемпионов»
11:58 · Лига чемпионов
Энрике высказал мнение о Хакими
Все новости
Рекомендуем