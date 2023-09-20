​«Реал» назвал состав на первый матч в Лиге чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать берлинский «Унион». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Васкес, Начо (капитан), Рюдигер, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Родриго, Хоселу.

Отметим, что Тони Кроос и Федерико Вальверде начнут игру в запасе. Даниэль Карвахаль не появится на поле из-за полученного повреждения.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Унионом» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.