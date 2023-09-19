Камавинга: «Приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался на тему того, что в текущем сезоне главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал больше доверять молодым игрокам.

«Мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич. Я стараюсь многому у них научиться. Делаю всё возможное, чтобы доказать, что могу играть здесь», — цитирует Камавинга Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 20-летний Камавинга провёл за «Реал» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Свой ближайший матч «сливочные» проведут завтра, 20 сентября, когда в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов примут на своём поле «Унион Берлин». Начало — в 19:45 по московскому времени.