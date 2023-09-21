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Каррагер призвал Беллингема попробовать силы в «Ливерпуле» – у Анри нашёлся ответ

21 Сентября 2023 • 02:17 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Унион Берлин
окончен

Бывший футболист Джейми Каррагер хотел бы видеть в «Ливерпуле» полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

20-летний игрок забил свой шестой гол в шести матчах за «сливочных», принеся команде минимальную победу над «Унионом» в поединке Лиги чемпионов.

По словам Каррагера, несмотря на успех в «Реале», английский хавбек должен рассмотреть возможность возвращения на родину в будущем: «Уверен, однажды он захочет попробовать силы в Премьер-лиге. Что может быть лучше, чем выступление за «Ливерпуль», который шесть раз выигрывал Лигу чемпионов?» – сказал в студии CBS Sports экс-защитник мерсисайдцев. – «Он играет в клубе, который побеждал в этом турнире 14 раз», – ответил экс-форвард «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джейми Каррагер Тьерри Анри Джуд Беллингем
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