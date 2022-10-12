Голкипер «Наполи»: «Фантастический успех»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. Игру прокомментировал Алекс Мерет - голкипер неаполитанского клуба:

- Мы переживаем фантастический момент. Мы так здорово справились с такой непростой группой. Мы все очень воодушевлены и объединены таким успехом. А уверенность в себе облегчает решение дальнейших задач, - цитирует слова Мерета calcionapoli1926.it.