Сёмин - о Кварацхелии: «Он показывает высокий уровень уже на протяжении большого периода»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал выступление грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче против «Аякса» (4:2).

Специалисту пришлась по душе игра вингера. Он отметил, что футболист играет на команду и отрабатывает как в атаке, так и в защитных действиях.

«Он показывает высокий уровень уже на протяжении большого периода, хорошо адаптировался к команде», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

«Наполи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов взял верх над амстердамским «Аяксом», в том числе за счёт гола Хвичи Кварацхелии с пенальти на 62-й минуте.

Таким образом, неаполитанцы набрали 12 очков и досрочно вышли в плей-офф турнира.