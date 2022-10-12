Кварацхелия - самый эффективный игрок всей Серии А в нынешнем сезоне

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

Третий мяч для своей команды в прошедшем матче забил Хвича Кварацхелия, грузинский полузащитник неаполитанского клуба. Это был его седьмой гол в нынешнем сезоне, и, вкупе с пятью голевыми передачами грузинский футболист стал самым результативным игроком среди всех футболистов, выступающих в Серии А, на данный момент.