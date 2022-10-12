Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия - самый эффективный игрок всей Серии А в нынешнем сезоне

12 Октября 2022 • 23:14 Комментировать
Наполи
4:2
Аякс
окончен

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

Третий мяч для своей команды в прошедшем матче забил Хвича Кварацхелия, грузинский полузащитник неаполитанского клуба. Это был его седьмой гол в нынешнем сезоне, и, вкупе с пятью голевыми передачами грузинский футболист стал самым результативным игроком среди всех футболистов, выступающих в Серии А, на данный момент.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
23:47 · Италия. Серия Б
Аморузо считает, что Филиппо Индзаги выведет «Реджину» в Серию А
23:22 · Италия. Серия А
Моуринью – о результативности Абрахама: «Это проблема команды, а не отдельного игрока»
23:14 · Италия. Серия А
Кварацхелия - самый эффективный игрок всей Серии А в нынешнем сезоне
22:38 · Италия. Серия А
Маротта: «Текущее положение «Интера» не соответствует нашим амбициям»
22:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» будет готовиться к следующему матчу на базе, в закрытом режиме
21:58 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что Кварацхелия мог бы не заиграть в «Спартаке» из-за Промеса
19:48 · Италия. Серия Б
Де Росси: «Мне нравится Серия В»
19:12 · Италия. Серия А
У Дибалы есть шансы сыграть на чемпионате мира
17:51 · Италия. Серия А
​Экс-игрок «Спартака» может стать тренером клуба Серии А
17:44 · Италия. Серия А
​Сарри раскритиковал итальянские СМИ
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тонали может перейти в топ-клуб АПЛ
17:15 · Италия. Серия А
Ррахмани в этом году за «Наполи» больше не сыграет
16:27 · Италия. Серия А
«Наполи» проведёт турне в Турции во время чемпионата мира
15:55 · Италия. Серия А
​Лукаку вот-вот вернётся в общую группу «Интера»
14:29 · Италия. Серия А
Моуринью достал «ежовые рукавицы»
Все новости
Рекомендуем