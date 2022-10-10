Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен возобновил тренировки в общей группе. Об этом в понедельник рассказала пресс-служба итальянского клуба.

Осимхен не играл за «Наполи» более месяца – нигерийский форвард травмировался 7 сентября в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля». С тех пор футболист восстанавливался.

Возвращение в общую группу означает, что Виктор Осимхен имеет шансы принять участие в матче Лиги чемпионов против «Аякса». Неаполитанцы будут принимать амстердамцев в ближайшую среду, 12 октября.

Напомним, что на прошлой неделе «Наполи» разгромил «Аякс» на выезде со счётом 6:1.