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Чемпионат Италии. Серия А

​Осимхен возобновил тренировки

10 Октября 2022 • 17:25 Комментировать
Наполи
...
Аякс
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12.10 19:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен возобновил тренировки в общей группе. Об этом в понедельник рассказала пресс-служба итальянского клуба.

Осимхен не играл за «Наполи» более месяца – нигерийский форвард травмировался 7 сентября в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля». С тех пор футболист восстанавливался.

Возвращение в общую группу означает, что Виктор Осимхен имеет шансы принять участие в матче Лиги чемпионов против «Аякса». Неаполитанцы будут принимать амстердамцев в ближайшую среду, 12 октября.

Напомним, что на прошлой неделе «Наполи» разгромил «Аякс» на выезде со счётом 6:1.

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Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ АЯКС
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