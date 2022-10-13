Блинд: «Аякс» проявил себя как команда, которая не сдаётся и готова сражаться»

Защитник амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд прокомментировал поражение от «Наполи» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Голландский клуб уступил итальянцам со счетом 2:4.

«Аякс» быстро упустил нить игры, однако затем, как мне показалось, мы действовали достаточно неплохо. Иногда мы играли небрежно, но смогли показать намного лучшую игру по сравнению с прошлой встречей. «Аякс» проявил себя как команда, которая не сдается и готова сражаться. Жаль, что это не помогло нам выиграть», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров амстердамский коллектив набрал три балла и занимает третье место в группе.