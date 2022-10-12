Испанское издание Marca назвало «Наполи» лучшим клубом Лиги чемпионов

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

«Наполи» - не первый клуб, обеспечивший себе место в следующем раунде, но итальянский клуб выиграл все четыре матча, причем забивая по несколько голов за игру, и испанское издание Marca назвало «Наполи» лучшим клубом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

- «Наполи» побеждает благодаря триумфу футбола Марадоны. Теперь команде надо выполнить еще одну задачу - взять первое место в группе в противостоянии с «Ливерпулем», который они уже обыграли один раз, - пишет издание.