​Между фанатами «Наполи» и «Аякса» происходят столкновения

В Неаполе неспокойно. Перед матчем Лиги чемпионов между фанатами «Наполи» и «Аякса» произошло сразу несколько столкновений, о которых рассказывает Il Mattino. Так, например, в одной из пиццерий примерно 20 фанатов «Наполи» с дубинками и файерами подрались с несколькими поклонниками «Аякса». Также несколько болельщиков амстердамской команды были избиты на площади. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Были и другие подобные инциденты.

Ранее появлялась информация о том, что один из болельщиков «Аякса» получил ножевое ранение в Неаполе.

Матч Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом» стартует в 19:45. Не пропустите текстовую трансляцию.