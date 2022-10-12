«Аякс» впервые в Лиге чемпионов пропустил два гола к 15-й минуте

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

Первый мяч влетел в ворота амстердамского клуба уже на четвертой минуте - на 3:26 удача улыбнулась полузащитнику «Наполи» Ирвингу Лосано. Это был самый быстрый пропущенный «Аяксом» гол в Лиге чемпионов с 2005 года. А на 15-й минуте забил Джакомо Распадори, и, как оказалось, еще никогда ранее «Аякс» не пропускал сразу два мяча в матче Лиги чемпионов уже к 15-й минуте игры.