​Ван Бастен: «Недопустимо проигрывать «Наполи» 1:6»

Во вторник «Аякс» с треском провалился в Лиге чемпионов, проиграв на своём поле «Наполи» со счётом 1:6. Комментарий насчёт этого результата дал бывший футболист и тренер «Аякса» Марко ван Бастен.

«1:6 – это бойня. Недопустимо проигрывать «Наполи» с таким счётом. Это хорошая команда, но это не оправдывает «Аякс».

«Аякс» непонятно поработал на трансферном рынке – они странным и безумным образом потратили 100 миллионов евро. Что-то пошло не так», - слова ван Бастена приводит TuttoNapoli со ссылкой на голландские СМИ.

На следующей неделе «Наполи» и «Аякс» проведут матч Лиги чемпионов в Италии.