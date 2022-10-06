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Лига чемпионов

​Ван Бастен: «Недопустимо проигрывать «Наполи» 1:6»

06 Октября 2022 • 18:57 Комментировать
Наполи
...
Аякс
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12.10 19:45

Во вторник «Аякс» с треском провалился в Лиге чемпионов, проиграв на своём поле «Наполи» со счётом 1:6. Комментарий насчёт этого результата дал бывший футболист и тренер «Аякса» Марко ван Бастен.

«1:6 – это бойня. Недопустимо проигрывать «Наполи» с таким счётом. Это хорошая команда, но это не оправдывает «Аякс».

«Аякс» непонятно поработал на трансферном рынке – они странным и безумным образом потратили 100 миллионов евро. Что-то пошло не так», - слова ван Бастена приводит TuttoNapoli со ссылкой на голландские СМИ.

На следующей неделе «Наполи» и «Аякс» проведут матч Лиги чемпионов в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марко Ван Бастен Наполи
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