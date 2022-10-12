Маротта: «Наполи» демонстрирует новую победную модель»

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. Неаполитанский клуб нахваливает Джузеппе Маротта - известный футбольный функционер, поработавший и в «Интере», и в «Ювентусе».

- В целом итальянский футбол переживает кризисные времена, но «Наполи» демонстрирует новую победную модель. Это очень важный момент для итальянского футбола, - цитирует Маротту calcionapoli1926.it.