​Фаната «Аякса» ударили ножом в Неаполе

В среду в Лиге чемпионов пройдёт матч четвёртого тура группового этапа между «Наполи» и «Аяксом». Один из болельщиков амстердамского клуба вскоре после прибытия в Италию получил ножевое ранение. Неприятный инцидент произошёл около отеля, где остановился фанат. Об этом сообщает AT5, ссылаясь на представителя «Аякса». В клубе не знают, был ли пострадавший одет в клубные цвета. Ранее «Аякс» посоветовал своим болельщикам не идентифицировать себя как поклонников клуба на улицах Неаполя.

Пострадавший болельщик оказался в больнице, но он чувствует себя хорошо. Ожидается, что фанат сможет посетить матч.