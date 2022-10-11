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Лига чемпионов

​Фаната «Аякса» ударили ножом в Неаполе

11 Октября 2022 • 19:32 Комментировать
Наполи
...
Аякс
1 4.30 X 4.50 2 1.60
Через 23 ч. 44 мин.

В среду в Лиге чемпионов пройдёт матч четвёртого тура группового этапа между «Наполи» и «Аяксом». Один из болельщиков амстердамского клуба вскоре после прибытия в Италию получил ножевое ранение. Неприятный инцидент произошёл около отеля, где остановился фанат. Об этом сообщает AT5, ссылаясь на представителя «Аякса». В клубе не знают, был ли пострадавший одет в клубные цвета. Ранее «Аякс» посоветовал своим болельщикам не идентифицировать себя как поклонников клуба на улицах Неаполя.

Пострадавший болельщик оказался в больнице, но он чувствует себя хорошо. Ожидается, что фанат сможет посетить матч.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс
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