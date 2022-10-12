Капелло нахваливает «Наполи»

В четвертом туре группового раунда ЛЧ «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. Неаполитанский клуб нахваливает Фабио Капелло - ему нравится игра команды, и это в какой-то степени иронично, так как футбол, который ставил Капелло, никому никогда особо не нравился.

- Спаллетти проделал очень убедительную работу в последние месяцы. Очень качественная игра. Игроки готовы пожертвовать собой на поле. Все мы знаем про школу «Аякса», но Спаллетти показал, что такое школа «Наполи», - цитирует слова Капелло calcionapoli1926.it.