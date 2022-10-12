Распадори повторил достижение дель Пьеро и Раванелли в Лиге чемпионов

Форвард «Наполи» Джакомо Распадори вновь отметился забитым мячом.

22-летний футболист поразил ворота «Аякса» в сегодняшнем матче, проходящем в Неаполе. Таким образом, Распадори стал всего третьим итальянским игроком, забившим в каждой из трёх первых встреч в Лиге чемпионов в карьере, докладывает Opta. Прежде это удавалось только Алессандро дель Пьеро и Фабрицио Раванелли в 1995 году.

На счету Джакомо Распадори четыре забитых мяча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее нападающий сборной Италии дважды отличился в Амстердаме и один раз огорчил «Рейнджерс», а в поединке с «Ливерпулем» остался на скамейке запасных.