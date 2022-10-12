Спаллетти: «Играя против Кварацхелии, нельзя терять концентрацию ни на секунду»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Аяксом».

Итог встречи – 4:2 в пользу итальянского коллектива, досрочно гарантировавшего себя выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аякс» – отличная команда, в этом клубе умеют делать ставку на молодых игроков и добиваться успеха. Мы довольны своей игрой против такого соперника.

Стоит отдельно выделить игру Кварацхелии: он обязательно протащит мяч в чужую штрафную, если оппоненты позволят себе выключиться хотя бы на секунду. Он очень хорош», – цитирует TMW Лучано Спаллетти.

В активе «Наполи» 12 набранных очков после четырёх туров группового этапа.