«Аякс» пропустил двенадцать мячей за неделю - такого с клубом не было с 1964 года

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

В общей сложности в ворота «Аякса» за три последних матча влетели аж двенадцать мячей - шесть в первом матче с «Наполи», затем два в игре чемпионата против «Волендама», и, наконец, еще четыре сейчас, в ответной игре с неаполитанцами. Такого с командой не было с 1964 года, когда она также пропустила двенадцать голов в трех матчах.