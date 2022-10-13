Классен: «Каждое поражение приносит разочарование»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Дэви Классен поделился мнением об игре своей команды в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (2:4).

«Каждое поражение приносит разочарование. Но между нашей игрой сегодня и на прошлой неделе есть существенная разница. Вот такой должна быть наша самоотдача и командная игра», - приводит слова 29-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров группового этапа амстердамский клуб с тремя очками занимает третье место в квартете А. В пятом туре «Аякс» на своем поле примет английский «Ливерпуль».