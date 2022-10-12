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Лига чемпионов

Кварацхелия помог «Наполи» повторно разобраться с «Аяксом»

12 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
Наполи
4:2
Аякс
окончен

Невероятный «Наполи» повторно обыграл «Аякс», пускай и не со счётом 6:1, как было неделю назад. Уже на первых минутах Ирвинг Лосано обыгрался с Пётром Зелиньски и головой перебросил мяч над голкипером. Вскоре Хвича Кварацхелия доставил мяч к воротам на Джакомо Распадори, который тут же удвоил счет. В самом начале второго тайма Дэви Классен отыграл один мяч, замкнув навес с левого фланга. Кварацхелия позже к ассисту добавил гол с пенальти. С 11 метров Стивен Бергвейн сократил отставание в счете, но Виктор Осимхен поставил точку, наказав оппонента за нерасторопность у своей штрафной.

4:2. «Наполи» с 12 очками вышел из группы, соперник третий с тремя очками.

Протокол игры  
Наполи4:2Аякс
(1:0) Лосано Ирвинг4'  
(2:0) Распадори Джакомо16'  
  49'Классен Дэви (2:1)
(3:1) Кварацхелия Хвича62'  
  83'Бергвейн Стевен (3:2)
(4:2) Осимхен Виктор89'  
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниКим Мин-ЧжэЖуан Жезус  87'Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 50' (Ндомбеле Танги ( 50') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 89' (Гаэтано Джанлука ( 89') Лосано Ирвинг 77' (Элмас Эльиф ( 77') Распадори Джакомо 50' (Осимхен Виктор ( 50'  90') Кварацхелия Хвича 77' (Политано Маттео ( 77'  90')
Запасные: Сиригу СальватореРуй МариуИдасяк ГубертДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
Пасвер РемкоКоласио Хорхе III  33' 65' (Броббей Брайан ( 65') Тимбер Юррьен  61'Блинд ДэйлиУгелумба Кэлвин  66'Классен ДэвиАльварес Эдсон  52'Тейлор Кеннет  27' 64' (Гриллич Флориан ( 64') Бергёйс Стивен 84' (Окампос Лукас ( 84') Кудус Мохаммед 65' (Бас Юри ( 65') Бергвейн Стевен  76' 84' (Фернандес Франсиско ( 84')
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенГортер ДжейЛукка ЛоренцоИхаттарен МохаммедМагальян ЛисандроВайндал Оуэн
12 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

1:0. Гол Ирвинга Лосано (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Ирвинга Лосано (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Дави Классена (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Дави Классена (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол с пенальти Хвича Кварацхелия (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол с пенальти Хвича Кварацхелия (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Осимхена (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Осимхена (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:2. Гол Стевена Бергвейна (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:2. Гол Стевена Бергвейна (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Лига чемпионов. Футбол
4:2. Гол Виктора Осимхена (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Наполи Хвича Кварацхелия
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