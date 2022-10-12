Кварацхелия помог «Наполи» повторно разобраться с «Аяксом»

Невероятный «Наполи» повторно обыграл «Аякс», пускай и не со счётом 6:1, как было неделю назад. Уже на первых минутах Ирвинг Лосано обыгрался с Пётром Зелиньски и головой перебросил мяч над голкипером. Вскоре Хвича Кварацхелия доставил мяч к воротам на Джакомо Распадори, который тут же удвоил счет. В самом начале второго тайма Дэви Классен отыграл один мяч, замкнув навес с левого фланга. Кварацхелия позже к ассисту добавил гол с пенальти. С 11 метров Стивен Бергвейн сократил отставание в счете, но Виктор Осимхен поставил точку, наказав оппонента за нерасторопность у своей штрафной.
4:2. «Наполи» с 12 очками вышел из группы, соперник третий с тремя очками.
Протокол игры
|(1:0) Лосано Ирвинг4'
|(2:0) Распадори Джакомо16'
|49'Классен Дэви (2:1)
|(3:1) Кварацхелия Хвича62'
|83'Бергвейн Стевен (3:2)
|(4:2) Осимхен Виктор89'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ким Мин-Чжэ•Жуан Жезус• 87'Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк50' (Ндомбеле Танги (50') •Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр89' (Гаэтано Джанлука (89') •Лосано Ирвинг77' (Элмас Эльиф (77') •Распадори Джакомо50' (Осимхен Виктор (50') • 90'Кварацхелия Хвича77' (Политано Маттео (77') 90'
Пасвер Ремко•Коласио Хорхе III 33'65' (Броббей Брайан (65') •Тимбер Юррьен• 61'Блинд Дэйли•Угелумба Кэлвин• 66'Классен Дэви•Альварес Эдсон• 52'Тейлор Кеннет 27'64' (Гриллич Флориан (64') •Бергёйс Стивен84' (Окампос Лукас (84') •Кудус Мохаммед65' (Бас Юри (65') •Бергвейн Стевен 76'84' (Фернандес Франсиско (84')
12 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Видео
Бан пользователя