Кварацхелия помог «Наполи» повторно разобраться с «Аяксом»

Невероятный «Наполи» повторно обыграл «Аякс», пускай и не со счётом 6:1, как было неделю назад. Уже на первых минутах Ирвинг Лосано обыгрался с Пётром Зелиньски и головой перебросил мяч над голкипером. Вскоре Хвича Кварацхелия доставил мяч к воротам на Джакомо Распадори, который тут же удвоил счет. В самом начале второго тайма Дэви Классен отыграл один мяч, замкнув навес с левого фланга. Кварацхелия позже к ассисту добавил гол с пенальти. С 11 метров Стивен Бергвейн сократил отставание в счете, но Виктор Осимхен поставил точку, наказав оппонента за нерасторопность у своей штрафной.

4:2. «Наполи» с 12 очками вышел из группы, соперник третий с тремя очками.

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