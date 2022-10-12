В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. Успехи команды прокомментировал ее президент Аурелио де Лаурентис.

- Какие эмоции, мамма мия! - в типично итальянском стиле написал в социальной сети де Лаурентис.

«Наполи» не в первый раз прошел в плей-офф Лиги чемпионов, но впервые вышел из группового раунда самого престижного клубного турнира Европы столь рано.