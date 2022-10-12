Кварацхелия забил очередной гол в Лиге чемпионов

Нападающий неаполитанского «Наполи» Хвича Кварацхелия забил третий гол в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

Это произошло на 62-й минуте, когда грузинский форвард реализовал пенальти.

На текущий момент счёт в матче между итальянской и голландской командами - 4:2 в пользу хозяев поля. До конца игры осталось меньше пяти минут.

«Наполи» с девятью очками занимает первое место в группе с английским «Ливерпулем» (6 очков) и шотландским «Рейнджерс» (0 баллов). «Аякс» с тремя пунктами - третий.

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