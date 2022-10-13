«Наполи» забил за четыре игры в Лиге чемпионов столько же, сколько «Ювентус» за 13 матчей в сезоне 2014\2015

После четырех игр в Лиге чемпионов у «Наполи» двенадцать очков и семнадцать забитых мячей - десять в двух матчах против амстердамского «Аякса», еще четыре получил «Ливерпуль», и еще три - «Глазго Рейнджерс».

Любопытно, но это такое же количество мячей, которые забил прагматичный «Ювентус» в сезоне Лиги чемпионов 2014\2015 - за тринадцать, однако, матчей, потому что в том сезоне туринцы вышли в финал турнира, где проиграли «Барселоне» (последняя победа каталонцев в Лиге чемпионов).

В следующем, пятом туре группового раунда ЛЧ «Наполи» сыграет с английским «Ливерпулем» в матче за первое место в группе.