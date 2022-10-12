«Наполи» - первая команда с 1985 года, которая забила за сезон 10 мячей в ворота «Аякса»

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде.

В общей сложности в ворота «Аякса» за два матча влетели десять мячей - и «Наполи» стал первой командой с сезона 1984\1985, которая за сезон забила в ворота «Аякса» десять или более мячей. Тогда это сделал ПСВ - но команды сыграли не два, а четыре матча, и в общей сложности «крестьяне» тогда забили 11 мячей.