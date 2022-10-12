Распадори: «Не самый лучший наш матч, но есть результат»

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. События матча прокомментировал Джакомо Распадори - автор второго гола «Наполи».

- Хотя это не был наш самый лучший матч, мы добились результата, что и требовалось. Мы растем, и мы улучшаемся от матча к матчу. Мой гол - плод усилий всей команды, и наша игра - это также результат общих усилий, а поддержка публики лишь заставляет нас действовать с еще большим рвением, - цитирует слова Распадори calcionapoli1926.it.