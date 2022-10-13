Камоцци — о Хвиче: «Я думаю, что он ещё может улучшать свою игру»

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре экс-футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича проводит потрясающий сезон, как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Италии. Я думаю, что он ещё не на самой вершине и может улучшать игру больше и больше!» — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Также итальянец отметил работу наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти, назвав тренера истинным лидером команды.

В текущем сезоне 21-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 13 матчей, отметившись в них семью голами и семью результативными передачами. В игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2) грузинский вингер отметился забитым мячом и одной голевой передачей.