Спаллетти: «Поздравляю своих ребят»

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. События матча прокомментировал Лучано Спаллетти - главный тренер неаполитанского клуба.

- Эта квалификация - заслуга наших ребят, мне повезло, что у меня такие игроки. Я горжусь не только командой, но и нашей публикой, которая оказывает правильное влияние на команду и толкает ее к успехам, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.