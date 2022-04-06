Клопп: «Луис Диас – игрок мирового класса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче Лиги чемпионов против «Бенфики», отдельно отметив одного из своих футболистов.

Англичане увезли из Португалии уверенную победу (3:1), а Луис Диас записал на свой счёт гол и голевую передачу.

«У «Бенфики» была чёткая стратегия: они активно прессинговали, и нам было непросто найти пространство.

Их вратарь был лучшим на поле. Мы могли забить третий мяч до перерыва – это было бы закономерно.

Теперь мы на полпути к выходу в полуфинал. Нужно завершить работу в ответной домашней игре.

Луис Диас – потрясающий футболист, игрок мирового уровня. Этот матч был для него как дерби [Диас – бывший игрок «Порту»], и он отлично проявил себя в этой атмосфере. Очень рад, что мы подписали его в январе», – заявил немецкий специалист после матча.