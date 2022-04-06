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Вериссимо: «Второй тайм был лучше, чем первый»

06 Апреля 2022 • 06:36 Комментировать
Бенфика
1:3
Ливерпуль
окончен

Наставник «Бенфики» Нельсон Вериссимо расстроен проигрышем своей команды «Ливерпулю», считая, что лиссабонцы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Вместо этого они пропустили еще один гол и проиграли со счетом 1:3. Ответный матч в Ливерпуле состоится на следующей неделе.

- Не могу сказать, что двери захлопнулись, но третий гол все усложнил. Во втором тайме мы действовали лучше, игроки стали больше владеть мячом, почувствовали уверенность. Мы могли забить второй мяч, но потом пропустили, - цитирует слова Вериссиму пресс-служба УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Нельсон Вериссимо
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