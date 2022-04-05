Тренер «Бенфики»: У «Ливерпуля», как и у любой другой команды, есть слабости

Наставник «Бенфики» Нельсон Вериссимо рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящих поединков в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Вериссимо сказал, что, конечно же, в матче с мерсисайдцами будет нелегко, но шансы на успех у «Бенфики» есть. Нельсон отметил, что у «Ливерпуля», как и у любой другой команды, есть свои слабости, а футболистам «Бенфики» нужно всего лишь найти и воспользоваться ими.

Напомним, что первый матч между лиссабонским клубом и «Ливерпулем» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.