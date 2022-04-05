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Тренер «Бенфики»: У «Ливерпуля», как и у любой другой команды, есть слабости

05 Апреля 2022 • 11:16 Комментировать
Бенфика
...
Ливерпуль
8.50 4.80 1.38
Через 9 ч. 43 мин.

Наставник «Бенфики» Нельсон Вериссимо рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящих поединков в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Вериссимо сказал, что, конечно же, в матче с мерсисайдцами будет нелегко, но шансы на успех у «Бенфики» есть. Нельсон отметил, что у «Ливерпуля», как и у любой другой команды, есть свои слабости, а футболистам «Бенфики» нужно всего лишь найти и воспользоваться ими.

Напомним, что первый матч между лиссабонским клубом и «Ливерпулем» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Лига Чемпионов Нельсон Вериссимо
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БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
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05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
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