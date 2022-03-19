«Бенфика» для «Ливерпуля» - второй по популярности соперник в Лиге/кубке чемпионов

В пятницу состоялась жеребьевка очередного раунда Лиги чемпионов, и «Ливерпуль» в четвертьфинале сыграет против португальской «Бенфики». Это - второй по частоте встреч с ним соперник для «Ливерпуля» в истории выступлений в Лиге/Кубке чемпионов. Доселе они сыграли между собой восемь матчей. Больше у «Ливерпуля» сыгранных матчей лишь против «Челси» - десять.

В последний раз «Ливерпуль» и «Бенфика» встречались в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2005/2006 - и тогда «Бенфика», одержав две победы (1:0 и 2:0), выбила действовавшего на тот момент обладателя трофея из турнира.