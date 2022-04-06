Луис Диас о победе над «Бенфикой»: Это ещё точно не конец

Колумбийский полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас поделился с журналистами своими эмоциями после победы в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионом над «Бенфикой».

Диас сказал, что его гол создал мерсисайдской команде комфортное преимущество, но это точно ещё не конец. Луис отметил, что «Бенфика» очень непростой соперник, который будет стараться отыграться в ответном поединке. Колумбиец добавил, что «Ливерпуль» никого не боится, так как команда сейчас на ходу и готова побеждать во всех турнирах.

Напомним, что в первом матче «красные» расправились с «Бенфикой» со счётом 3:1.