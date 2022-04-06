Вертонген: Очень жаль, что в концовке «Бенфика» пропустила третий мяч

Бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального матча в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Ян сказал, что после гола футболисты «Бенфики» поверили в свои силы и надеялись сравнять счёт, но в некоторых моментах португальской команде не хватило удачи. Вертонген отметил, что ему очень жаль, что в концовке «Бенфика» пропустила третий мяч, ведь лиссабонский клуб мог добиться большего.

Напомним, что «Бенфика» в первом поединке уступила «Ливерпулю» со счётом 1:3.