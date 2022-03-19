Полузащитник «Ливерпуля» Хендерсон: «Бенфика» станет для нас тяжёлым испытанием»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии турнира мерсисайдцы померятся силами с лиссабонской «Бенфикой».

Футболист похвалил соперника, отметив, что в четвертьфинале лёгких соперников не бывает.

«Бенфика, очевидно, будет ещё одним непростым соперником. Они выбили «Аякс», который не проигрывал до этого момента. Так что нас ждёт очередное тяжёлое испытание», — цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля»

Первый матч противостояния состоится 5 апреля в Лиссабоне, а ответный — 13 апреля в Англии.

Напомним, в 1/8 финала подопечные Юргена Клоппа по сумме двух встреч одолели «Интер» (2:1). «Орлы» же превзошли «Аякс» (3:2).