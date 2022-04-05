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Клопп о Дарвине Нуньесе: «Вся «Бенфика» талантливая, но он просто топ!»

05 Апреля 2022 • 15:30 Комментировать
Бенфика
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Ливерпуль
7.80 4.70 1.40
Через 5 ч. 45 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой» выделил Дарвина Нуньеса, как одного из лучших нападающих Европы.

«Он не единственный, у них действительно хорошая команда, я должен сказать, действительно талантливая команда и хороший стиль игры». Но да, он хороший нападающий», - отметил Клопп.

Он добавил, что его команда постарается перекрыть доступ нападающего к мячу.

«Мы ожидаем, что он начнет завтра в стартовом составе. Мы должны убедиться, что он не получит много мячей, но у них есть и другие игроки», - добавил главный тренер «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
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