Клопп о Дарвине Нуньесе: «Вся «Бенфика» талантливая, но он просто топ!»

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой» выделил Дарвина Нуньеса, как одного из лучших нападающих Европы.

«Он не единственный, у них действительно хорошая команда, я должен сказать, действительно талантливая команда и хороший стиль игры». Но да, он хороший нападающий», - отметил Клопп.

Он добавил, что его команда постарается перекрыть доступ нападающего к мячу.

«Мы ожидаем, что он начнет завтра в стартовом составе. Мы должны убедиться, что он не получит много мячей, но у них есть и другие игроки», - добавил главный тренер «Ливерпуля».