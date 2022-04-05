«Ливерпуль» уверенно победил в Лиссабоне, сделав заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сделал уверенный шаг по направлению к полуфиналу Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа в первом тайме дважды забили в ворота «Бенифка», а после перерыва команды обменялись забитыми мячами.

Во вторник в Лиге чемпионов стартовала стадия четвертьфиналов. Один из главных фаворитов турнира «Ливерпуль» приехал в гости к «Бенфике», которая выглядела едва ли не слабейшим коллективом на этой стадии. И всё же подопечным Юргена Клоппа точно не стоило недооценивать португальский клуб, тем более, первая встреча проходила в Лиссабоне.

Хотя английский клуб выглядел фаворитом на бумаге, португальцы на первых минутах были не менее активны, чем их соперник. Правда, дебют встречи прошёл спокойно. Оба коллектива пытались что-то придумать за счёт быстрых прорывов, но ничего не выходило.

Игра шла равной, но на 20-й минуте гости довольно неожиданно забили. Гости заработали право на угловой, Робертсон навесил на дальнюю штангу, Конате выиграл борьбу в воздухе и мощным ударом отправил мяч точно в нижний угол ворот Влаходимоса.

«Бенфика» могла быстро результат сравнять. Эвертон убежал в быстрый отрыв, ворвался в штрафную, но немного не попал в створ. В ответ Диас после передачи Салаха вырывался на рандеву с Влаходимосом, но не смог его перебросить. Тут же «Бенфика» провела атаку – Таарабт вырезал передачу на ход Силве, который пробивал с линии штрафной, но попал в соперника, от которого мяч улетел за пределы поля.

«Бенфика» старалась играть активно и что-то придумать, но пропустила вновь. Александер-Арнольд сделал диагональную передачу в штрафную, Диас поперек неё головой сбросил мяч на Мане, который остался совсем один во вратарской. Сенегалец мимо пустых ворот не промахнулся.

Ещё до перерыва «Ливерпуль» мог довести счёт до разгромного. Диас смещался по линии штрафной слева в центр и бил в ближний угол, но в створ не попал. Затем ещё Салах продрался сквозь оборону лиссабонцев, но его удар низом пришёлся в руки Влаходимосу. На этом первая половина завершилась.

В начале второго тайма интрига возродилась. Силва с фланга вырезал передачу в штрафную, где Нуньес оторвался от опеки и в касание расстрелял ворота Алиссона, не оставив тому шанса. «Бенфика» пыталась добавить, чтобы забить ещё, но «Ливерпуль» оборонялся и сам старался идти вперёд, чтобы восстановить статус-кво.

По истечении часа игры «Бенифка» едва не сравняла результат. Нуньес убежал в контратаку и сделал передачу в центр на Эвертона, который пробил вторым касанием, но Алиссон выручил свою команду. После этого мерсисайдцы постарались успокоить игру, что им удалось. Атаки лиссабонцев были не слишком опасны.

Минут за восемь до конца матча Фабиньо забросил мяч в штрафную, Диас ушёл от защитника, но удар слёта у него не удался. И всё же англичане забили ещё раз. Кейта разрезал оборону лиссабонцев тонкой передачей, Диас оказался один на один с Влаходимосом, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Ответная встреча пройдёт на «Энфилде» в следующую среду. Правда, до этого «Ливерпуль ждёт тяжелейший выезд в гости к «Манчестер Сити», и этот поединок точно отнимет у подопечных Клоппа много сил. «Бенифка», например», примет дома «Беленесеш», так что явно подойдёт к ответной встрече более свежей, но, видимо, это уже не будет иметь значения.

Роман Андреев