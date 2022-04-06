Мане: «Главное - команда победила, это важнее всего»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал результат первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Бенфики», который закончился со счетом 3:1 в пользу «красных».

«Сегодня я забил гол. Я счастлив, но важнее были голы, забитые командой. Мы ждем следующей игры и делаем домашнюю работу», — сказал Мане журналистам.

Поскольку «Ливерпуль» должен встретиться с «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги в воскресенье, Мане спросили, будет ли менеджер Юрген Клопп вносить дальнейшие изменения в состав.

«Вы должны спросить у босса! Мы - «Ливерпуль», у нас глубокий состав. Иногда мы вносим изменения на благо всей команды», — заключил Мане.