«Ливерпуль» установил новый клубный рекорд

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счетом 3:1. Это была уже восьмая гостевая победа для «Ливерпуля», с учетом всех турниров. Большая часть таких гостевых побед была достигнута в чемпионате, где «Ливерпуль» побеждает уже в десяти матчах кряду.

В Лиге чемпионов, помимо победы над «Бенфикой», был и гостевой успех в матче с «Интером» в 1/8 финала - 2:0. Что до чемпионата, то великолепная форма «Ливерпуля» пройдет проверку в воскресенье, когда состоится важнейший матч с «Манчестер Сити».