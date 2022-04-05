Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Диас рассказывал про «Бенфику» минут десять, но я не понял ни слова»

05 Апреля 2022 • 09:19 Комментировать
Бенфика
...
Ливерпуль
8.50 4.80 1.38
Через 11 ч. 34 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» рассказал журналистам о сборе информации о сопернике от собственных игроков.

«С Витором Матушем, Пепом Линдерсом и Диогу Жотой у нас достаточно экспертов по португальскому футболу, но мы все равно сделали анализ в обычном режиме и сегодня утром провели встречу», - сказал Клопп.

Также он отметил помощь в подготовке со стороны Луиса Диаса.

«Он пытался рассказывать о «Бенфике» в течение 10 минут, но я не понял ни слова», - пошутил главный тренер «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в Рафинье, даже если останется Дембеле
10:03 · Англия. Премьер-лига
Виейра высказался после крупной победы над «Арсеналом»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Пойет: «Модрич – лучший из тех, кого я тренировал»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил Шоу новый контракт
09:34 · Англия. Премьер-лига
Ходдл: «Лукаку обязан проявлять себя, выходя на замену»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Диас рассказывал про «Бенфику» минут десять, но я не понял ни слова»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мэддисоном интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» стремится подписать Янельта
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обратил внимание на Окампоса
08:36 · Англия. Премьер-лига
Фаулер посоветовал «Ливерпулю» купить Кейна
08:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Я ничего не изобрёл в футболе
08:29 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не будет продлевать аренду Эль-Гази
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Брюгге»
04:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду останется почти без всех бонусов за этот сезон
03:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп о новом контракте Салаха с «Ливерпулем»: «Ничего нового»
Все новости
Рекомендуем