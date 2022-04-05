Клопп: «Диас рассказывал про «Бенфику» минут десять, но я не понял ни слова»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» рассказал журналистам о сборе информации о сопернике от собственных игроков.

«С Витором Матушем, Пепом Линдерсом и Диогу Жотой у нас достаточно экспертов по португальскому футболу, но мы все равно сделали анализ в обычном режиме и сегодня утром провели встречу», - сказал Клопп.

Также он отметил помощь в подготовке со стороны Луиса Диаса.

«Он пытался рассказывать о «Бенфике» в течение 10 минут, но я не понял ни слова», - пошутил главный тренер «Ливерпуля».