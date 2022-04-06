Нуньес: «Мы хотели большего»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес выбил из Лиги чемпионов «Аякс» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, и очень старался огорчить и «Ливерпуть». Ему удалось забить «красным», но, в то же время, «орлы» пропустили три мяча. Нуньес расстроен таким исходом игры, несмотря на забитый мяч.

- Конечно, мы хотели большего, но это было невозможно. Мы были уверены в себе, это было видно во второй половине игры. Мы не боимся «Ливерпуля», хотя это великая команда. Будем работать на хороший результат во втором матче. Домашнее поражение - это грустно, я хочу побеждать, а не просто забивать голы, - цитирует слова Нуньеса BBC Sport.