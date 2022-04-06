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Лига чемпионов

Робертсон: «Это был сложный матч»

06 Апреля 2022 • 06:26 Комментировать
Бенфика
1:3
Ливерпуль
окончен

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл в гостевом матче «Бенфику» со счетом 3:1. Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился своим мнением о прошедшей игре.

- Это была непростая игра. В первом тайме все было хорошо и мы могли забить даже больше, но после перерыва они прибавили. Третий гол был очень важен. Надеюсь, этого задела будет достаточно. Когда я подавал угловой, в меня бросали зажигалки, но я не обижаюсь - может, так они быстрее бросят курить! Но, если серьезно, такого на матче быть не должно, - заявил Робертсон, слова которого цитирует BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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