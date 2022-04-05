Жота: «Уверен, что сможем обыграть «Бенфику» на выезде»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Португалец выразил уверенность, что его команда способна добыть выездную победу на «Эштадиу да Луж».

«Я знаю, как тяжело играть «Бенфики», на их стадионе будет нелегко, но я уверен, что мы сможем поехать туда и выиграть игру», – цитирует португальца издание Liverpool Echo.

Напомним, что сам Жота ранее выступал за «Порту» в сезоне 2016/17. На данный момент португалец является лучшим бомбардиром Английской премьер лиги по числу забитых мячей головой.