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Ван Дейк: «Бенфика заслуживает уважения»

04 Апреля 2022 • 23:30 Комментировать
Бенфика
...
Ливерпуль
8.50 4.80 1.38
Через 20 ч. 39 мин.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о предстоящих матчах против португальской «Бенфики» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика» попала в восьмёрку сильнейших команд Европы. Можно говорить, что это удачный жребий, но играть с ними будет сложно. Мы должны проявить к ним уважение, которого они заслуживают. Нас ждёт непростое противостояние», – заявил голландец на пресс-конференции.

Первый матч пройдёт в Лиссабоне 5-го апреля, ответная встреча состоится 13-го марта на «Энфилде».

В 1/8 финала «Бенфика» одолела амстердамский «Аякс», а «Ливерпуль» переиграл миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
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05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
05.04  22:00 Бенфика ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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