Ван Дейк: «Бенфика заслуживает уважения»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о предстоящих матчах против португальской «Бенфики» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика» попала в восьмёрку сильнейших команд Европы. Можно говорить, что это удачный жребий, но играть с ними будет сложно. Мы должны проявить к ним уважение, которого они заслуживают. Нас ждёт непростое противостояние», – заявил голландец на пресс-конференции.

Первый матч пройдёт в Лиссабоне 5-го апреля, ответная встреча состоится 13-го марта на «Энфилде».

В 1/8 финала «Бенфика» одолела амстердамский «Аякс», а «Ливерпуль» переиграл миланский «Интер».