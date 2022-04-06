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Лига чемпионов

Мане опередил Джеррарда по количеству голов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

06 Апреля 2022 • 03:30 Комментировать
Бенфика
1:3
Ливерпуль
окончен

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил второй гол в матче с «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и этот гол оказался в итоге победным для команды. Для самого Садио он стал уже двадцать вторым в рамках этого турнира.

По этому показателю он опередил легендарного капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который забил двадцать один гол в главном клубном турнире Европы. Лидер же топа - Мохамед Салах, именно он забил наибольшее количество голов в Лиге чемпионов в футболке «Ливерпуля».

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окончен Манчестер Сити 1:0 Атлетико М 1.33 5.20 12.00
окончен Бенфика 1:3 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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