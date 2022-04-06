Мане опередил Джеррарда по количеству голов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил второй гол в матче с «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и этот гол оказался в итоге победным для команды. Для самого Садио он стал уже двадцать вторым в рамках этого турнира.

По этому показателю он опередил легендарного капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который забил двадцать один гол в главном клубном турнире Европы. Лидер же топа - Мохамед Салах, именно он забил наибольшее количество голов в Лиге чемпионов в футболке «Ливерпуля».