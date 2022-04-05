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Лига чемпионов

Клопп рассказал, благодаря чему «Ливерпуль» должен обыграть «Бенфику»

05 Апреля 2022 • 08:42 Комментировать
Бенфика
...
Ливерпуль
8.50 4.80 1.38
Через 12 ч. 37 мин.

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, что ожидает увидеть от своей команды в матчах с лиссабонской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Клопп сказал, что одна маленькая оплошность может очень дорого стоить мерсисайдской команде. Юрген отметил, что ждёт от своих подопечных страсти, азарта и психологической устойчивости. Тренер добавил, что именно эти качества помогут «Ливерпулю» обыграть лиссабонцев и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч между «Ливерпулем» и «Бенфикой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Лига Чемпионов Юрген Клопп
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БЕНФИКА ЛИВЕРПУЛЬ
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05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
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