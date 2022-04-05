Клопп рассказал, благодаря чему «Ливерпуль» должен обыграть «Бенфику»

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, что ожидает увидеть от своей команды в матчах с лиссабонской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Клопп сказал, что одна маленькая оплошность может очень дорого стоить мерсисайдской команде. Юрген отметил, что ждёт от своих подопечных страсти, азарта и психологической устойчивости. Тренер добавил, что именно эти качества помогут «Ливерпулю» обыграть лиссабонцев и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч между «Ливерпулем» и «Бенфикой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.