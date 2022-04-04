Клопп о работе в «Ливерпуле»: «Я не оцениваю свою работу по трофеям»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты своей работы в мерсисайдском клубе. На пресс-конференции перед игрой ⅛ финала Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», немец заявил, что не судит свою работу по количеству выигранных трофеев.

«Я не оцениваю свою работу по количеству выигранных трофеев. Скорее ресь идёт о том, как мы играем, о том, как мне удалось развить команду. Сейчас клуб находится в здоровом состоянии и является очень конкурентоспособным», – заявил Клопп на пресс-конференции.

В этом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Кубок Лиги. «Красные» также сохраняют шансы на победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.